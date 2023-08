Bentornato in Eccellenza Foggia Incedit. Ufficializzato un difensore

Era solo questione di attesa. Che è finita. Perché il Foggia Incedit parteciperà ufficialmente al prossimo girone A di Eccellenza Puglia. E stavolta i "canarini" intendono recitare un ruolo da protagonisti. Le operazioni di mercato in entrata parlano chiaro e anche l'ingaggio del "diesse" Faccilongo non lascia spazio a dubbi sulla volontà dei foggiani di non puntare semplicemente alla salvezza (obiettivo non banale visto che sono previste 6 retrocessioni propedeutiche all'Eccellenza pugliese unica dal 2024/2025). Da ieri la squadra agli ordini di mister La Salandra è in ritiro a Ordona.

In difesa è stato ufficializzato un elemento di categoria. Si tratta di Giuseppe Ripanto, classe 2001, nell'ultima stagione al Corato dove ha collezionato 22 presenze e un gol nel girone A di Eccellenza pugliese. Nella stagione precedente, sempre in Eccellenza, altre 19 presenze e un gol con la casacca della Di Benedetto Trinitapoli. Cresciuto nei settori giovanili di Matera, Venezia e Monopoli, è passato al calcio dei "grandi" nella stagione 2020/2021 prima col Brindisi e poi con il Matino con cui ha avuto modo di giocare le prime due gare ufficiali nella sua carriera.