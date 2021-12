Il Manfredonia frena la corsa del Barletta

Miracolo a Canosa. Al “San Sabino” il Manfredonia di mister Franco Cinque blocca la capolista Barletta sullo zero a zero. Dopo dodici vittorie di fila arriva il primo mezzo passo falso per i biancorossi di mister Francesco Farina. Nulla di grave per i barlettani che chiudono il girone di andata saldamente al comando con 37 punti, ben nove in più della seconda, il Corato bloccato sull’uno pari a San Severo. Il Manfredonia, invece, chiude il girone di andata a 21 punti, ad appena una lunghezza di distanza da quella che avrebbe potuto essere la zona play-off. Di tutta evidenza che il cambio in panchina che ha portato Cinque a prendere il posto di Ricucci abbia sortito effetto. 6 vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte per un totale di 21 reti fatte e 13 incassate. Questi i numeri dei sipontini al giro di boa. Giovedì 9 dicembre recupero della gara contro il Corato, a Monte Sant'Angelo, sospesa un mese fa per nebbia.