Ancora l’Avellino tra il Foggia e la Serie B. Al “Partenio” Zeman deve vincere

Foggia e Avellino si rivedono a pochi giorni di distanza dall’ultimo match della regular season giocato allo Zaccheria e terminato 2-0 per i rossoneri del Maestro Zeman. Merola e Curcio i mattatori contro gli irpini che, dal canto loro, avevano già in saccoccia la qualificazione ai play-off così come i dauni. Stavolta l’appuntamento è al “Partenio” dove i foggiani sono attesi dal secondo turno degli spareggi promozione dopo aver avuto ragione della Turris domenica allo Zac.

Stavolta le motivazioni saranno ben più evidenti per entrambe le compagini: ci si gioca la prosecuzione nel mini torneo che porta alla promozione in Serie B. E i dauni hanno da sfatare anche il traumatico gol di Rivaldo nella finale play-off del 17 giugno 2007 che li estromise dalla promozione in cadetteria a una manciata di minuti dalla fine della contesa.

L’Avellino di mister Carmine Gautieri, nel frattempo subentrato al posto dell’ex rossonero Piero Braglia, ha chiuso la stagione regolare al quarto posto a 64 punti. I biancoverdi hanno vinto 17 partite, pareggiato in ben 13 occasioni ma perso solo 6 incontri per un totale di 45 gol fatti e 26 subiti, miglior difesa del torneo assieme a quella del Bari e a quella del Catanzaro. Tra le mura amiche, i “lupi” hanno vinto nove volte, pareggiato otto partite e perso in una sola circostanza per 28 gol messi a segno e 14 incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Maniero con dieci centri. Seguono il trequartista Di Gaudio con quattro reti; tre per il grande ex Oliver Kragl, arrivato nel mercato di gennaio, assieme ai compagni di reparto di centrocampo Aloi e Carriero e all’attaccante Kanoute; due gol a testa per l’altro ex, l’esterno Tito, per il centrocampista De Francesco e per l’attaccante Plescia. Uno ciascuno per i difensori Bove, Ciancio, Dossena, per i centrocampisti Mastalli, figlio di Ennio ex Foggia, e Matera, per gli attaccanti Micovski e Murano, arrivato a gennaio dal Perugia. Nella classifica marcatori avellinese ci sono anche Sbraga, difensore passato alla Turris a gennaio, con una rete; D’Angelo, centrocampista ceduto alla Reggina nel mercato invernale, con due centri; Gagliano, attaccante tornato a Cagliari nel mercato di riparazione, con tre gol all’attivo.

L'esclusione del Catania dal campionato non ha danneggiato gli irpini che avevano addirittura perso in casa per 1-0 contro gli etnei e pareggiato 2-2 in Sicilia.

Nella gara di andata, al “Partenio”, terminò due pari tra campani e foggiani. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Maniero rispose Di Pasquale. Ancora Maniero a riportare in vantaggio gli avellinesi riacciuffati poi da Ferrante per i rossoneri.

Il Foggia ha a disposizione un solo risultato: la vittoria. Il pareggio favorirebbe l’Avellino piazzatosi meglio in classifica all’esito del torneo del girone C di Serie C.

Arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza. Calcio d’inizio domani alle 20:30. La partita sarà tramessa in diretta su Rai Play.

Di seguito l’attuale rosa dell’Avellino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla trentaseiesima giornata.

AVELLINO – Allenatore: Piero Braglia poi Carmine Gautieri

PORTIERI

Francesco Forte (Confermato – 1991) (31/-23)

Pasquale Pane (Confermato – 1990) (5/-3)

Antonio Pizzella (Proveniente dalla Folgore Caratese – 2001) (0/-0)



DIFENSORI

Davide Bove (Proveniente dal Novara – 1998) (25/1)

Lorenzo Chiti (Proveniente dalla Fiorentina – 2001) (0/0 + 1/0 nella Fiorentina Primavera)

Simone Ciancio (Confermato – 1987) (28/1)

Alberto Dossena (Confermato – 1998) (27/1)

Gennaro Scognamiglio (Proveniente dal Pescara – 1987) (18/0)

Daniele Mignanelli (Proveniente dal Modena – 1993) (26/0)

Luigi Silvestri (Confermato – 1993) (29/0)

Luca Stanzione (Cresciuto nella società – 2004) (1/0)

Fabio Tito (Confermato – 1993) (31/2)



CENTROCAMPISTI

Salvatore Aloi (Confermato – 1996) (32/3)

Giuseppe Carriero (Confermato – 1997) (29/3)

Alberto De Francesco (Confermato – 1994) (28/2)

Antonio Di Gaudio (Proveniente dal Chievo Verona – 1989) (19/4)

Oliver Kragl (Proveniente dal Benevento – 1990) (13/3)

Alessandro Mastalli (Proveniente dalla Juve Stabia – 1996) (19/1)

Antonio Matera (Proveniente dalla Cavese – 1996) (22/1)

Agostino Rizzo (Confermato – 1999) (21/0)



ATTACCANTI

Mamadou Kanoute (Proveniente dal Palermo – 1993) (31/3)

Riccardo Maniero (Confermato – 1987) (23/10)

Claudiu Micovschi (Proveniente dalla Reggina – 1999) (27/1)

Marius Mocanu (Cresciuto nella società – 2003) (1/0)

Jacopo Murano (Proveniente dal Perugia – 1990) (11/1 + 13/ nel Perugia)

Vincenzo Plescia (Proveniente alla Vibonese – 1998) (26/2)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Andrea Sbraga (D) (Proveniente dall’Arezzo e poi ceduto alla Turris – 1992) (3/1)

Sonny D’Angelo (C) (Confermato e poi ceduto alla Reggina – 1995) (16/2)

Gabriele Bernardotto (A) (Confermato e poi ceduto al Teramo – 1997) (0/0)

Luca Gagliano (A) (Proveniente dall’Olbia e poi ceduto al Cagliari – 2000) (14/3)

Antonio Messina (A) (Proveniente dal Real Aversa e poi ceduto alla Fidelis Andria – 2000) (3/0)