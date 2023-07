Ufficiale: il Cerignola mette a segno il primo colpo di mercato

Primo colpo di mercato in entrata per il Cerignola. Dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore, Ivan Tisci, arriva il primo tassello di quella che sarà la nuova rosa dell'Audace. Il "diesse" Elio Di Toro pesca ancora nel girone H di Serie D e si assicura l'attaccante argentino Franco Tomas Sosa, classe 1995, 33 presenze, 12 gol e 8 assist nell'ultima stagione con la maglia del Team Altamura. La sua carriera inizia nell'Aldosivi II e nel Fenix de Pilar in Argentina prima di sbarcare in Italia a gennaio 2019 in Serie D per giocare nella Nerostellati Frattese. Da quel momento in poi ha sempre giocato nel Belpaese in Serie D vestendo le casacche di Anagni, Ariano Irpino, Olympia Agnonese, Sorrento e Fasano prima di approdare in biancorosso nella passata stagione. Per lui un totale di 100 presenze, 24 gol e 16 assist in tre gironi differenti della Serie D (F, G e H).