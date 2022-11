Il Cerignola vola in classifica, ma il 'Monterisi' non si riempie. Grieco: "Sono deluso, non escludo decisioni forti"

Serie C Girone C

Meno di trecento biglietti venduti (278, per la precisione) per la partita contro la Viterbese, giunta sette giorni dopo la grande vittoria nel derby contro il Foggia. Pochi per una squadra che da neopromossa in serie C (dopo un'attesa di oltre ottant'anni) è in quarta posizione. Il Cerignola continua a stupire, ma il 'Monterisi' non si riempie.

Inaccettabile per il presidente del club ofantino Nicola Grieco: "278 biglietti non giustificano una serie C e l'attuale posizione in classifica", ha commentato. "Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato, ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta". La scarsa affluenza potrebbe determinare anche conseguenze serie: "Sono deluso e non escludo decisioni forti".