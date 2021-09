Audace Cerignola: ufficiale il ritorno di Lorenzo Longo a centrocampo

L'Audace Cerignola comunica l’ingaggio del centrocampista Lorenzo Longo, classe 1994. Longo proviene dal Taranto dove ha totalizzato, in questo avvio di stagione in Serie C, due presenze contro Turris e Campobasso nelle prime due gare di campionato. Nella passata stagione ha militato nel Lavello di Karel Zeman, in Serie D, dove ha collezionato 21 presenze condite da ben 10 reti e 12 assist. Si tratta di un ritorno per l'esterno destro nativo di Noci. Con l’Audace, nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, ha totalizzato complessivamente 56 presenze e 15 gol in Serie D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bari, in passato ha vestito le casacche di Akragas, Melfi, Paganese, Matera in Serie C, nonché quella dell'Ischia in C2 e in D.