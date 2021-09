Colpaccio dell'Audace Cerignola: ufficiale l'ingaggio dell'ex capitano del Foggia Cristian Agnelli

Cristian Agnelli è un nuovo calciatore dell’Audace Cerignola. L’ex capitano del Foggia dal 2012 al 2019 è reduce da una stagione a Messina, in Serie D, dove con la casacca dell’Fc e in compagnia di Ciccio Lodi ha sfiorato la promozione in Serie C, conquistata dall’altra società peloritana l’Acr. Con la maglia del Foggia è stato protagonista della scalata dalla Serie D alla Serie B con 221 presenze e 20 gol messi a segno nell’arco di sette campionati. Il mediano classe 1985 è cresciuto proprio nelle giovanili del Foggia, in una delle ultime stagioni di gloria della “cantera” dauna e ha esordito con i rossoneri in Serie C2 nella stagione 2001/2002 prima di trasferirsi al Lecce, assieme all’altro “gioiellino” dell’epoca, Italo Mattioli. Trasferimenti utili alle esangui casse del sodalizio rossonero che nel 2002/2003 avrebbe vinto il campionato di quarta serie con Pasquale Marino in panchina. Nella sua lunga carriera, Agnelli ha vestito le maglie di Verona, Catanzaro, Juve Stabia, Salernitana, Benevento, Sorrento, Barletta e Spal. Nel 2009/2010 disputò il girone di ritorno con la maglia del Foggia e contribuì alla salvezza in extremis in Serie C1 conquistata ai play-out contro il Pescina, preludio al terzo ritorno di Zeman nella stagione successiva. Dopo la caduta del Foggia di due stagioni fa dalla B alla D, ha giocato nella Pergolettese in Serie C mettendo insieme 23 presenze e due gol. Nell’ultima stagione in riva allo Stretto 18 presenze e due marcature.