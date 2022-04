C come Cerignola, l'ultimo passo verso il ritorno in terza serie dopo 85 anni

Domenica 24 aprile, nel quintultimo turno del campionato di serie D girone H, l’Audace Cerignola potrebbe staccare il pass per la Lega Pro con quattro turni d’anticipo. Servirà non perdere contro il Bitonto terza in classifica. Sono infatti qattordici i punti che separano la compagine del presidente Danilo Quarto dal Francavilla secondo in classifica, battuto sia all’andata che al ritorno una settimana fa.

E’ dei gialloblu Michele Pazienza il mister di San Severo ex calciatore di Juventus e Napoli, il doppio primato della compagine più prolifica in zona gol, con 69 reti, e della difesa meno perforata con 24 reti subite in 33 incontri finora disputati. Vestono la maglia della città del basso Tavoliere il capocannoniere del torneo Giancarlo Malcore con 21 reti segnate (quattro dal dischetto) e l'ex capitano del Foggia Christian Agnelli. Ventidue vittorie, nove pareggi e due sconfitte, i numeri del campionato.

La prima volta in serie C del Cerignola fu nel 1934-35. Arrivò terza nel girone di ‘Prima divisione’, il terzo campionato di calcio per importanza in Italia. L’anno successivo, con il nome di Unione Sportiva Cerignola, arrivò 11esima. Dodicesima nel 1936-37.

Con Leonardo Bitetto in panchina, i gialloblu dell’ex patron Michele Grieco sfiorarono la Lega Pro nella stagione 2018-19. Seconda in campionato dopo l’Az Picerno, ai playoff l’Audace Cerignola aveva il Savoia in semifinale e il Taranto in finale per 5 reti a una. Nonostante la prima posizione nella graduatoria dei ripescaggi, la Figc rigettò la domanda della società per presunte irregolarità dello stadio Monterisi. A nulla valsero le proteste di piazza e i ricorsi.

Domenica 24 aprile l’appuntamento con la storia, il ritorno in serie C dopo 85 anni. Qualora i rossoneri di Zeman non dovessero raggiungere e spuntarla ai playoff, l'anno prossimo sarà derby con il Calcio Foggia 1920.