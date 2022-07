Audace Cerignola, rinnova Tascone

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola del patron Grieco e del "diesse" Elio Di Toro mette il turbo nelle ultime ore e dà il via ad un mercato che si preannuncia scoppiettante. Ufficializzati i primi due volti nuovi, Giuseppe Coccia e Galo Capomaggio a centrocampo, è arrivata quest'oggi la notizia del rinnovo con Mattia Tascone, centrocampista classe 2000 tra i protagonisti della promozione in Serie C dei cerignolani con sette reti in 32 apparizioni. La sua conferma va ad aggiungersi a quelle di bomber Giancarlo Malcore, capitan Jimmy Allegrini e Luca Russo. Nato calcisticamente nei settori giovanili di Casertana e Avellino, ha collezionato 100 presenze nel campionato nazionale di Serie D con le casacche di Gragnano (34 presenze e 3 gol in due stagioni), Savoia (24 presenze e 3 gol) e Casarano (29 presenze due stagioni fa).