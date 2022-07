Audace Cerignola, rinnova Russo e arriva Coccia

Anche l'Audace Cerignola, finalmente, batte il primo colpo ufficiale di mercato. Dopo aver confermato bomber Malcore e capitan Allegrini, i gialloblu sembravano essere entrati in stallo. Di lavoro da fare ce n'è, le altre compagini del girone C di Serie C stanno ufficializzando i primi movimenti in entrata e i cerignolani di patron Grieco sono chiamati ad allestire una squadra in grado di centrare la zona play-off. Per farlo, il "diesse" Elio Di Toro sa che dovrà chiudere molte operazioni perché, al netto del capocannoniere della passata stagione e della colonna portante della difesa, la rosa è quasi del tutto da ricostruire. Oggi è arrivato il rinnovo di Luca Russo, terzino sinistro classe 1999, alla sua sesta stagione di fila con il Cerignola con cui ha giocato 149 partite e messo a segno nove gol di cui ben sette nella stagione 2020/2021. Per lui, a inizio carriera, anche l'esperienza col Madrepietra Daunia di Apricena, sempre nel girone H di Serie D (15 presenze), che lo prelevò dal Chieti (altre 13 presenze in D). In attesa degli annunci delle permanenze di Achik e Tascone, il Cerignola ha registrato nei giorni scorsi gli addii ufficiali di Dorval, passato al Bari, e Sirri, prelevato dal Brindisi.

Ufficiale l'ingaggio di Giuseppe Coccia, ala destra classe 1993, proveniente dal Potenza di cui è stato indubbio elemento rappresentativo nelle ultime cinque stagioni con 155 presenze e sette reti e la promozione in Serie C conquistata all'esito della stagione 2017/2018. La sua carriera iniziò a Manfredonia, in Eccellenza, prima di approdare al Foggia di Padalino e Di Bari in Serie D nella stagione 2012/2013. In rossonero 30 presenze e quattro gol prima di disputare altre quattro stagioni di fila a Manfredonia in Serie D per un totale di 118 presenze e 18 reti.