Audace Cerignola, rinnova Fares, saluta Longo

Giuseppe Fares, portiere classe 2003, prosegue la propria avventura all'Audace Cerignola dopo aver collezionato 6 presenze nell'ultimo trionfale torneo di Serie D girone H tra campionato e Coppa Italia di categoria e altre sette presenze nella stagione precedente.

Per una conferma c'è un altro protagonista della promozione che, invece, lascia la casacca gialloblu. Lorenzo Longo, trequartista classe 1994, passa al Molfetta dopo aver messo a segno cinque reti in 27 apparizioni nell'ultimo torneo alla corte di mister Pazienza e dopo aver iniziato la passata stagione al Taranto in Serie C. Longo aveva peraltro disputato in carriera altri due campionati con in cerignolani, sempre in Serie D, dal 2018 al 2020.