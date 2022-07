Audace Cerignola, rinnova Botta, salutano Loiodice e Giacomarro

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Quinto rinnovo per l'Audace Cerignola che, dopo Malcore, Allegrini, Russo e Tascone, conferma anche il centrocampista Manuel Botta, classe 2002, che nell'ultimo torneo di Serie D girone H ha collezionato 15 presenze e due reti. Era stato prelevato la scorsa estate dal Brindisi dove, sempre nel girone pugliese della quarta serie italiana, si era messo in mostra con tre reti in 32 apparizioni.

Hanno salutato i gialloblu, invece, l'attaccante Nicola Loiodice, classe 1992, 34 presenze e sette gol nella passata stagione, uno degli uomini simbolo dei cerignolani nelle ultime stagioni che torna per la terza volta a vestire la casacca del Barletta neopromosso in D, e il centrocampista Dario Giacomarro, passato alla Nocerina dopo aver messo insieme 21 presenze e due reti nell'ultimo campionato stravinto dalla squadra di mister Pazienza.