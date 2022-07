Audace Cerignola, rinnova Achik, Basile ancora in gialloblu e arriva Ruggiero in attacco

Tre mosse in poche ore per l'Audace Cerignola che blinda il forte esterno d'attacco marocchino classe 2000 Ismail Achik, reduce da due stagioni positive con i gialloblu in Serie D per un totale di 62 presenze, 12 gol e ben 20 assist. Conferma anche per il terzino classe 2003 Christian Basile, tredici presenze e una rete nella passata stagione con i cerignolani prima di subire un grave infortunio. Si tratta di un rinnovo di prestito da parte della Spal. Dalla Lucchese, infine, arriva Zak Ruggiero, attaccante italo-inglese classe 2001 che nella passata stagione in Serie C ha collezionato nove presenze e una rete con la casacca rossonera. Cresciuto nel Crotone, ha esordito in B con i calabresi nel 2019/2020 (due presenze) prima di passare alla Pro Sesto in Serie C nella stagione successiva e mettere assieme altre sette presenze.