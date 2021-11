Il Cerignola cala il poker alla Mariglianese

L’Audace Cerignola cala il poker al “Monterisi” contro la Mariglianese a aggancia il terzo posto, in condominio con il Bitonto caduto di misura a Caserta, a due soli punti dai “falchetti” rossoblù primi in classifica. Due gol per tempo per i gialloblù di mister Michele Pazienza andati a segno con Longo al 24’, Tascone al 37’, Vitiello al 48’ e Malcore al 70’.

“Un risultato che nasconde le insidie e le difficoltà che la gara contro la Mariglianese ci ha comunque riservato – commenta a fine gara l’allenatore del Cerignola, Pazienza – Una vittoria importante sia per la classifica, che comunque non dobbiamo guardare, sia per la prestazione della squadra di cui sono molto felice. Non era facile né scontato fare risultato perché spesso nel calcio si tende a sottovalutare gli avversari che navigano in cattive acque. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita e di costante miglioramento restando concentrati su noi stessi. Ora ci aspettano due impegni ravvicinati: il match di Coppa Italia di mercoledì contro l’Altamura in casa e poi la trasferta di Matino. Contro i biancorossi siamo determinati a raccogliere l’intera posta, anche per rifarci del dispiacere che loro ci hanno dato in campionato venendo a vincere sul nostro terreno e per onorare una competizione a cui teniamo”, conclude Pazienza.

“Ci voleva una vittoria così schiacciante – commenta al termine della partita il centrocampista Mattia Tascone – per dare continuità e rafforzare la nostra mentalità che deve essere quella di vincere, sempre. Non ho mai avuto dubbi sulla nostra forza, anche nel periodo in cui abbiamo vissuto una crisi di risultati. Prima o poi il lavoro paga e la fortuna inizia a girare dalla nostra parte, cosa che magari ci è mancata in alcune partite dove meritavamo di più di quanto raccolto”, conclude l’autore del secondo gol cerignolano.