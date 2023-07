Ufficiale: Ivan Tisci è il nuovo allenatore dell'Audace Cerignola

Serie C Girone C

Ivan Tisci è il nuovo allenatore del Cerignola. La notizia era nell'aria da giorni. A lui il compito di guidare l'Audace per il post Pazienza (in attesa di essere ufficializzato dal Foggia, ndr). E sarà lui la nuova scommessa del "diesse" Elio Di Toro, sempre abile a scoprire e lanciare elementi di nicchia tutelando le pur floride casse del club di patron Grieco. Il suo vice sarà Vincenzo Lambertini (compagno di squadra ai tempi del Pescara in B).

Nato a Genova nel 1974, è cresciuto nel settore giovanile dei "Grifoni" con cui ha esordito in Serie A nella stagione 93/94. Poi un lungo girovagare che lo ha portato a indossare le casacche di Cosenza, Ospitaletto, Savoia, Pescara, Vicenza, Lanciano, Avellino, Modena, Crotone, Paganese e Sambonifacese dalla Serie A alla Serie C2, prima di chiudere la carriera tra Fosso Ghiaia e Cervia in Promozione. Ha giocato anche nel Foggia, in Serie C1, nella stagione 2007/2008 collezionando 21 presenze e quattro gol.

Dopo una breve esperienza da direttore sportivo del Cervia e da collaboratore tecnico di Empoli e Benevento, ha iniziato a lavorare come allenatore nell'aprile 2022 a Bisceglie, in sostituzione di Rufini, non riuscendo però a salvare i nerazzurrostellati dalla retrocessione in Eccellenza.

Nella passata stagione ha guidato il Fasano in Serie D girone H. Nono posto finale a 44 punti frutto di 11 vittorie e altrettanti pareggi. Dodici le sconfitte subite per un totale di 40 gol messi a segno e altrettanti incassati.