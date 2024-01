Altro rinnovo in casa Audace: Coccia firma fino al 2025

Girone C

In casa Audace si continua a programmare e guardare al futuro. Dopo i rinnovi di Gonnelli, Ligi, Malcore, Neglia, Ruggiero, D'Andrea, D'Ausilio, Russo e Tascone annunciati lo scorso novembre, il club ofantino ha formalizzato anche il prolungamento del contratto di Giuseppe Coccia, che ha rinnovato fino al giugno 2025: "Prosegue l'attività di consolidamento del proprio patrimonio calcistico", si legge nella nota della società.

Sul fronte mercato, non si registra ancora alcun movimento in entrata se si eccettua l'ingaggio del giovane Luis Gustavo Teixiera, difensore brasiliano classe 2005 proveniente dall'Esporte Clube Lemense che il diesse Di Toro ha strappato alla concorrenza di diversi club italiani, anche di serie superiori. Il segnale che eventuali interventi verranno effettuati solo laddove si verificassero delle necessità. A oggi, la casella delle uscite ha visto il ritorno alla base dei giovani Vitale (tornato alla Sampdoria che lo ha rigirato in prestito al Monopoli) e Prati (rientrato alla Fiorentina). A questi potrebbe aggiungersi a breve l'attaccante Franco Sosa, ricercato dal Monopoli.