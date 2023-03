Cerignola-Foggia 4-2: le pagelle del derby di Capitanata

Chiedendo ausilio alle statistiche, ci si rende conto che perdere in casa dell’Audace Cerignola non è un delitto. Gli ofantini hanno costruito tra le mura amiche un tesoretto niente male, il 70,6% dei punti complessivi (36 su 51, ndr), il quarto miglior rendimento del girone, grazie al quale si compensa uno score lontano dal ‘Monterisi’ quasi da zona playout. Tuttavia, al cospetto della squadra di Pazienza c’era la squadra che dopo Catanzaro, Crotone e Pescara, ha raccolto più punti fuori casa. Ma l’apparente equilibrio suggerito dai numeri, ieri non si è neppure intravisto. Il secondo derby di Capitanata della stagione è stato un’autentica sentenza, anche più di quello dell’andata. Allora fu la flessione dei rossoneri ad agevolare il ritorno dei gialloblu. Al Monterisi, invece, la superiorità dei padroni di casa è stata a tratti imbarazzante. Complici le scelte iniziali e quelle in corsa. La reiterazione del 3-4-1-2 non ha portato i frutti sperati. Nel post gara, Somma ha fatto presente che con lo stesso modulo il Foggia aveva battuto il Monopoli. Giusto, anche se andrebbero evidenziate le difficoltà che la squadra ha incontrato per portare a casa una vittoria tutt’altro che agevole e non pienamente meritata.

Le fragilità del sistema si sono palesate al cospetto di una formazione che vanta uno dei migliori attaccanti della categoria e che fa delle ripartenze rapide uno dei propri marchi di fabbrica. Ecco perché la rinuncia a un uomo in mediana non è sembrata una scelta granché lungimirante. I tentativi di correzioni in corsa hanno finito per ridurre ulteriormente la lucidità e le idee, nonostante le concessioni dell’Audace, che dopo il rigore di Petermann ha ripristinato la propria superiorità tattica, subendo poco e costruendo a più riprese i presupposti per chiuderla, cosa poi accaduta grazie a Malcore. Il bomber, già protagonista allo ‘Zac’, si è preso la scena – e pure il pallone – bucando per tre volte la porta di Thiam (pessimo in occasione della prima marcatura) e confermandosi uno dei top player dell’Audace, al pari di Achik, per il quale si preannunciano aste furiose nel prossimo mercato. In casa Foggia, non resta che leccarsi le ferite e provare a ripartire. Magari, sperando di recuperare (davvero) qualche giocatore, che sia arruolabile non solo per riempire una casella nella distinta.

Le pagelle di Audace Cerignola-Foggia