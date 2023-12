Audace Cerignola-Foggia 2-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Krapikas 6,5; Coccia 6 Allegrini 6 (31’pt Capomaggio 6,5) Gonnelli 6 Russo 6,5; Ruggiero 6,5 (43’st Bezzon s.v.) Bianco 6 Tascone 6,5; D’Ausilio 6 (25’st Sosa 6) D’Andrea 6 (25’st Leonetti 6); Malcore 7 (44’st Neglia s.v.). A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Botta, Sainz Maza, Vitale, De Luca, Carnevale, Neglia. Allenatore: Tisci 6,5

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6; Riccardi 5 (30’st Tounkara 5,5) Carillo 6 Rizzo 6 (39’pt Garattoni 5); Salines 5,5 Frigerio 6 Di Noia 6 (32’st Marino s.v.) Schenetti 6 Vezzoni 5,5; Peralta 5,5 Tonin 5,5. A disposizione: Cucchietti, Vacca, Martini, Marino, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Divietro, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou. Allenatore: Olivieri 5,5

Arbitro: Nicolini 5

Assistenti: Giuggioli 6 – Allocco 6

Nobile 6 – Becca due gol su rigore in una partita nella quale la produzione offensiva degli avversari non è proprio la migliore di sempre.

Riccardi 5 – Da braccetto fa fatica e non è una novità. Protagonista in negativo sul primo rigore: il penalty è una decisione eccessivamente zelante, ma abbracciare l’attaccante a due metri dall’arbitro non è proprio la cosa più intelligente da fare (30’st Tounkara 5,5 – Entra subito dopo il secondo gol di Malcore, quando le velleità di rimonta sono del tutto sfiorite. Stavolta, imputargli grosse colpe sarebbe ingeneroso. Si fa, anzi, apprezzare nell’insolita veste di paciere nell’acceso alterco finale).

Carillo 6 – La difesa del Foggia non sbanda più di tanto, non è neanche così granitica, ma può bastare in partite con pochi tiri in porta. Di fatto, sono i rigori a determinarla.

Rizzo 6 – Il gesto di stizza dice tutto. Terzo infortunio muscolare di una stagione quanto meno complicata. Chissà che non stia incidendo (dubbio retorico, ndr) la preparazione improvvisata a inizio agosto su cui il sintetico del ‘Monterisi’ ha messo il cappello (39’pt Garattoni 5 – Fuori contesto. Ha una buona chance a inizio ripresa, ma indugia troppo per poi crossare quando l’avversario gli è già arrivato addosso. L’unica traccia della sua presenza, sempre più impalpabile. Non è il miglior atteggiamento per un giocatore che sarebbe il primo capitano designato).

Salines 5,5 – Con Di Noia è il giocatore più sollecitato ai cambi di ruolo. Nel derby si ritrova a fare l’esterno più alto, senza trovare mai l’attimo giusto per lo sprint giusto. Così la sua gara non va oltre la mesta diligenza.

Frigerio 6 – Tra i più attivi, anche tra i più creativi per quanto non sia proprio il suo marchio di fabbrica. È sempre presente in tutte le azioni (o tentativi) costruite dai rossoneri.

Di Noia 6 – Causa un rigore che, oggettivamente, appare quanto meno generoso. E quindi, le colpe sono minime e non inficiano più di tanto su una partita che lo vede ancora una volta tra quelli meritevoli di una sufficienza. Nel finale di primo tempo tenta anche la sorpresa dalla distanza. Mancò la precisione, non la potenza. Dà forfait anche lui per un guaio muscolare che, probabilmente, chiude il suo 2023 (32’st Marino s.v.).

Schenetti 6 – È senza dubbio l’uomo più pericoloso del Foggia, quello che si inserisce con maggiore costanza. Gli manca l’istinto da killer, ecco perché di mestiere non fa l’attaccante. Sua la prima conclusione del match, non inquadra lo specchio. Tuttavia, pur senza strafare, dimostra che in una squadra senza capo né coda, rinunciare a uno con idee e piedi sapienti è un po’ come la storia del marito che fa il dispetto alla moglie…

Vezzoni 5,5 – Se Salines a destra si propone poco è anche perché il gioco tende a svilupparsi con maggiore frequenza sul lato opposto. Ma ormai anche gli acari della polvere hanno compreso la differenza tra lui e chi c’era la scorsa stagione (Costa). Senza offese, naturalmente. L’impegno non manca mai, ma da solo non può bastare a determinare.

Peralta 5,5 – Due conclusioni stilisticamente belle, ma quasi innocue per l’attento Krapikas. Un po’ poco.

Tonin 5,5 – C’è una situazione di gioco che fotografa non solo il momento del Foggia, ma l’intera stagione (e la qualità di un mercato improvvisato): lui che trova spazio in area allargandosi verso il lato corto e tenta il cross in mezzo, dove non ci sono neppure ombre di calciatori in maglia bianca. Lui non è un 9 classico, e se gli si chiede di farlo, allora bisognerebbe assecondarne i movimenti e i tagli laterali. Invece, niente.

Olivieri 5,5 – Che gli si può dire? Schiera (verosimilmente con la consulenza dei veterani) quella che a oggi è la migliore formazione possibile, il che la dice lunga anche sul concetto presidenziale di “campionato dignitoso”.