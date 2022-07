Audace Cerignola, ecco Sabino Signorile in attacco

Girone C

Prosegue la campagna di rafforzamento dell'Audace Cerignola nel segno della "linea verde". Al già nutrito gruppo di "saranno famosi" su cui sta puntando il "diesse" Elio Di Toro si aggiunge l'attaccante Sabino Signorile, classe 2002, proveniente dal Seregno con cui, nel girone A della Serie C, ha collezionato 17 presenze e due reti nella passata stagione. L'esterno d'attacco barese ha iniziato nelle giovanili dei "galletti" prima della trafila in quelle del Milan con una esperienza anche in quelle del Monza prima di esordire, nella passata stagione, tra i professionisti.