Audace Cerignola, ecco Capomaggio a centrocampo

Secondo colpo di mercato in entrata per il Cerignola che, dopo aver ufficializzato Giuseppe Coccia, rinforza il centrocampo con Galo Capomaggio, argentino classe 1995, proveniente dal Fasano dove si è messo in mostra nell'ultima stagione di Serie D girone H con 34 presenze, otto reti (di cui una al Cerignola alla prima di ritorno) e sette assist. Mediano alto un metro e novanta, è cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes. Dopo un’esperienza al Defensores de Cambaces nella terza serie argentina, decide di trasferirsi in Italia, giocando per la Stilese in Promozione calabrese e nelle due stagioni successive con lo Scalea in Eccellenza calabra.