Audace Cerignola: colpo Montini. Saluta Neglia

Colpo in attacco piazzato nelle ultime battute di calciomercato dall'Audace Cerignola che prende in prestito dal Monopoli l'attaccante Mattia Montini, classe 1992. Arrivato in estate in biancoverde (un ritorno per lui) dopo l'esperienza in Polonia col Widzew Lodz, Montini si era messo subito in mostra con tre gol nelle prime 6 fare di campionato di cui proprio una messa a segno contro i cerignolani nella vittoria casalinga per 2-1 del 24 settembre. Poi un digiuno durato undici gare fino alla rottura con la società monopolitana e le mancate convocazioni a partire dal 2023. Ora la possibilità di rilanciarsi come partner di bomber Malcore e la concorrenza di Achik, D'Andrea e Samele. In carriera, l'attaccante frusinate cresciuto nella Roma ha giocato prevalentemente in Serie C con Benevento, Feralpisalò, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Bari, Livorno e in Romania con la Dinamo e l'Astra Giurgiu.

Per un attaccante che arriva uno saluta. Samuele Neglia passa alla Fermana in prestito. Per il trequartista classe 1991 si conclude anzitempo l'esperienza in gialloblu. Arrivato a fine mercato estivo, aveva rappresentato il colpo più importante della campagna acquisti condotta del "diesse" Elio Di Toro. Per lui 17 presenze e due gol nei derby contro Fidelis Andria e Foggia prima di finire fuori dal progetto cerignolano, di fatto, poco prima di Natale.