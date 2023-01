Secondo volto nuovo per il Cerignola

Secondo colpo di mercato in entrata per il Cerignola. Dopo aver riportato nella sua terra natia l'attaccante Luigi Samele, il "diesse" Elio Di Toro non si smentisce e punta sulla "linea verde". Come nel caso di Edoardo Mengani, centrocampista classe 2004, proveniente dal Tolentino, squadra che milita nel girone F della Serie D e con cui ha collezionato nove presenze in questa prima parte di stagione. Per l'esterno offensivo il battesimo di fuoco è avvenuto nella passata stagione quando, sempre con la casacca dei marchigiani, ha collezionato 25 presenze e quattro gol in D.