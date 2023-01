Colpo in attacco per il Cerignola

Il Cerignola batte il primo colpo di mercato in entrata. E lo fa assicurandosi le prestazioni di un attaccante talentuoso, peraltro foggiano (e come tanti foggiani costretto a crescere calcisticamente altrove anziché in rossonero). Luigi Samele, classe 2002, arriva in prestito dal Sassuolo dopo aver giocato la prima parte di questa stagione alla Carrarse, in Serie C1 girone B, collezionando nove apparizoni e un gol contro la Fermana. Per lui anche una presenza in Coppa Italia di Serie C e una rete messa a segno contro l'Entella, semifinalista del torneo assieme al Foggia.

Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, ha giocato nel settore giovanile rossonero per poi passare a quello del Teramo nella stagione 2019/2020. Nella stagione 2020/2021 esordisce in Serie C con la maglia del Monopoli con cui colleziona 12 presenze e 1 gol, proprio contro il Foggia, per poi approdare in Serie A alla corte del Sassuolo nella seconda metà della stagione. Con i neroverdi si mette in luce nella formazione Primavera sino a giungere in prima squadra dove conquista anche una presenza nella massima serie.