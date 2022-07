Audace Cerignola, arrivano Mancarella e D'Ausilio, parte Palazzo

Girone C

Bel colpo messo a segno dal "diesse" Elio Di Toro che porta alla corte di mister Pazienza l'under Gianmarco Mancarella, esterno sinistro classe 2002, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Nardò nel girone H di Serie D. Ben sette gol all'attivo e nove assist in 36 presenze alle quali aggiungere due gol e un assist nella sfida play-out stravinta dai neretini contro il San Giorgio per 5-1. Niente male per l'esordio assoluto del mancino cresciuto nelle giovanili del Lecce.

A lui si aggiunge il trequartista Michele D'Ausilio, classe 1999, proveniente dal Giana Erminio dove ha collezionato 34 presenze e due gol nel corso dell'ultimo torneo di Serie C, girone A. Con la squadra di Gorgonzola ha giocato anche nella stagione 2020/2021, sempre nel girone A, disputando 20 incontri e mettendo a segno una rete. In precedenza due stagioni in Serie D con l'Arconatese con cui ha giocato complessivamente 62 partite segnando tredici gol. E' cresciuto nelle giovanili del Piacenza.

Nel frattempo si registra un altro addio di uno dei protagonisti della cavalcata dell'Audace Cerignola verso la Serie C. L'ex Foggia e Manfredonia Loris Palazzo, attaccante classe 1991, si trasferisce al Bitonto (un ritorno). Per lui 33 presenze e nove reti nell'ultimo torneo disputato con la casacca gialloblu.