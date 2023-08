L’attaccante del Bari Menez al San Francesco Hospital per la ricostruzione del crociato

Il primo passo per ritornare a giocare è stato fatto. A Foggia. Ieri mattina l’attaccante francese in quota al Bari, Jeremy Menez, è stato operato al ‘San Francesco Hospital’ per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in artroscopia. L’infortunio è avvenuto durante la gara Bari-Palermo dello scorso 18 agosto. Ad operarlo è stato il dottor Battista Ippolito (ortopedico SSC Bari) in collaborazione con il dottor Pietro Olivelli (anestesista).

“L’intervento è perfettamente riuscito – fanno sapere dalla SSC Bari – e il calciatore, già da oggi, darà inizio al percorso riabilitativo del caso sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Il suo rientro all'attività agonistica è stimato in circa 5 mesi”.

Dopo aver giocato nel Sochaux e nel Monaco, nel 2008 viene acquistato dalla Roma. Nel 2011 ritorna in patria per giocare nel Paris Saint-Germain. Nel 2014 va al Milan dove resta per due stagioni, seguono il Bordeaux e l’Antalyaspor, la parentesi messicana con il Club America, il Paris Footbal Club, la Reggina neopromossa in serie B, infine il 19 luglio di quest’anno viene acquistato dal Bari con cui firma un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.