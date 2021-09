Verso Atletico Vieste-U.C.Bisceglie, le parole di mister Sollitto

Ormai specializzato in rimonte, l’Atletico Vieste si appresta ad affrontare l’Unione Calcio Bisceglie al “Riccardo Spina” alle 15:30. Nelle scorse ore è arrivato il centrocampista classe 2002 in prestito dal Martina.

Queste le dichiarazioni di mister Francesco Sollitto a poche ore dalla sfida casalinga del terzo turno del campionato di Eccellenza pugliese: “L’aver fatto fin qui risultati in rimonta dimostra il gran carattere che abbiamo. In settimana abbiamo lavorato su quelli che sono i nostri errori individuali e sulla concentrazione perché l’approccio alle partite, invece, è quello giusto. Il torneo di quest’anno è difficile, ogni squadra è ben organizzata e con tanti under in campo è chiaro che l’intensità fisica c’è sempre. Presto per guardare la classifica, dobbiamo pensare a noi stessi, fare più punti possibili fino a dicembre e solo allora fare un primo bilancio. Il Bisceglie è una squadra interessante, un gruppo unito già da alcune stagioni e che annovera calciatori di qualità sia nel parco under che tra gli over. Contento delle prestazioni di Olivieri così come di tutti i giovani che ho a disposizione. Attenzione però a non caricarli di eccessive responsabilità perché questo non fa bene al loro percorso di maturazione e valorizzazione su cui puntiamo molto”.

“Stiamo bene e abbiamo preparato al meglio questa trasferta di Bisceglie – aggiunge l’attaccante classe 2002 Olivieri – Scenderemo in campo con l’obiettivo di raccogliere il massimo davanti al nostro pubblico, indipendentemente da quelli che possono essere i miei gol. La squadra viene prima del singolo”.