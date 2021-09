Atletico Vieste sconfitto di misura in casa dall'U.C.Bisceglie

L’Atletico Vieste perde di misura al “Riccardo Spina” contro l’Unione Calcio Bisceglie. La prima vera azione degna di essere annotata sui taccuini arriva solo al 27’: calcio di punizione del biscegliese Colella e palla che termina fuori di un soffio. Primo tempo avaro di emozioni. In avvio di ripresa il Vieste coglie il palo con Albano di testa a tu per tu col portiere avversario. Al 6’ Tusiano ci prova con un tiro schiacciato e Di Bari si salva smanacciando sulla traversa. All’ottavo è Camporeale, volto nuovo ufficializzato in settimana dai biscegliesi, che in acrobazia manda di poco a lato. Al 22’ passa il Bisceglie con Manzari che sfrutta al meglio un corner inzuccando alle spalle di Leuci. Al 44’ i biscegliesi restano in dieci per l’espulsione di Inchingolo. Successivamente si accende un parapiglia a bordo campo tra i protagonisti delle due squadre. L’Atletico Vieste non riesce a pareggiare nei pochi minuti rimasti con un uomo in più. Domenica sfida al Corato per la squadra di Francesco Sollitto, sicuramente desiderosa di riscattarsi.