Il Vieste si aggiudica il derby contro il Real Siti

L'Atletico Vieste conferma il trend positivo e chiude l'anno solare con una netta vittoria sul Real Siti. A 22 punti, la squadra di mister Francesco Sollitto occupa una posizione di classifica decisamente tranquilla e dimostra di aver ingranato dopo un avvio di stagione sotto tono. Per i verdazzurri di mister Pino Lo Polito, invece, 14 punti e zona play-out con la seconda peggior difesa del girone A di Eccellenza pugliese. Per quel che concerne il derby, viestani in vantaggio con Albano nella prima frazione, pareggio della squadra di Stornara nella ripresa prima che Albano ancora e Caruso su rigore mettano definitivamente in cascina i tre punti per i garganici.