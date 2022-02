Il Vieste perde in casa contro il Mola

Il Mola si riprende dalla sconfitta casalinga subita domenica scorsa contro il San Severo e si rifà sul campo dell'Atletico Vieste. Termina 2-1 per gli ospiti nonostante il momentaneo vantaggio della squadra di mister Francesco Sollitto arrivato al termine della prima frazione grazie al gol siglato da De Vita. Nella ripresa Piperis al 50' e Taccogna al 65' regalano i tre punti agli ospiti. Entrambe le squadre hanno chiuso la gara in inferiorità numerica per le espulsioni del viestano Sementino e del molese Garcia, ex Orta Nova e ultimo volto nuovo arrivato alla corte di mister Catelletti.