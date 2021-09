Conferme in blocco e due attaccanti che già stupiscono: l'Atletico Vieste punta su una stagione tranquilla

Confermato mister Francesco Sollitto in panchina. Pochi volti nuovi tra cui quelli di Cianci e Tusiano, "giustizieri" del Manfredonia domenica scorsa in Coppa Italia di Eccellenza

Bagnato l’esordio stagionale in Coppa Italia di Eccellenza con un netto 3-1 contro il Manfredonia, l’Atletico Vieste si appresta a vivere una stagione dove l’obiettivo sarà sicuramente dire la propria in campionato e farlo senza patemi, Confermato mister Francesco Sollitto, classe 1987, passato dal ruolo di allenatore-giocatore nel corso della passata stagione ad allenatore puro questa estate. Una grande responsabilità per lui che è stato, nella sua carriera agonistica, una delle “colonne” dei biancazzurri. Il suo vantaggio sarà quello di poter contare su un gruppo affiatato e confermato pressoché in blocco. A partire dal capitano Angelo Colella, centrocampista classe 1987, passando per il difensore classe 96 Filippo Caruso e il centrocampista classe 96 Simone Ricucci. Attorno a loro la società viestana ha provveduto a confermare i difensori “under” Francesco Vespa e Samuele sicuro, entrambi classe 2003 e Daniele Rinaldi classe 2004, il centrocampista Emilio Tantimonaco classe 2003 e l’attaccante Matteo Gramazio del 2001. Confermati anche il difensore Domenico Lucatelli classe 2000 e l’attaccante Giovanni Albano, anch’egli del 2000.

I nuovi arrivi sono 6: il portiere argentino-polacco clesse 98 Axel Wajnsztejn con esperienze italiane con Locri, Gallico, Gioisa e Leonfortese; il difensore classe 2003 Luigi Conticchio proveniente dal Cerignola, l’attaccante Antonio Olivieri, classe 2002, arrivato dal Manfredonia. Spiccano infine l’esperto portiere Francesco Leuci, classe 92, anche lui proveniente dal Manfredonia e la coppia di attaccanti composta da Giuseppe Cianci, classe 2000, dal Gravina e Pietro Tusiano, nella passata stagione tra Fidelis Andria in Serie D e Martina in Eccellenza.



Proprio Cianci e Tusiano sono stati gli autori delle reti messe a segno domenica scorsa nella gara di Coppa contro il “Donia”.Esordio in campionato fissato per domenica 12 settembre in casa contro il Canosa.