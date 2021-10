Atletico Vieste "corsaro" a Trinitapoli col minimo scarto

Squadra in casa

Squadra in casa Trinitapoli

Cade ancora una volta il Trinitapoli: per la seconda volta di fila in campionato, che diventano tre considerando anche la Coppa Italia. Dopo Corato e Barletta, ferma la corsa degli uomini di Scaringella anche l’Atletico Vieste che vince 1-0 al "Via del Mare".

Gara subito frizzante, diversi botta e risposta. Al 19’ il viestano De Vita serve Albano, conclusione telefonata. Al 30’ traversa del Trinitapoli con Diomande. Gol sbagliato, gol subito. E arriva puntuale al 31’: cross dal fondo per la squadra di Francesco Sollitto, palla scaricata all’indietro, bordata di capitan Colella dalla distanza e Matera è battuto.

Ripresa con ritmi più blandi e occasioni degne di nota solo nel finale. Al 77’ punizione di Zaldua, palla a lato. All’81’ ci prova invece D’Onofrio, ottima la risposta di Maine. All’84’ Venturini, su sponda di Quiroga, liscia in area. All’86’ Vieste ad un passo dal raddoppio: Tusiano va ad un passo dalla rete, Stele salva sulla linea.

Il match finisce dopo cinque minuti di recupero: porta a casa una vittoria pesante la formazione garganica, ora a quota 8 punti.

TRINITAPOLI - Matera, Olibardi, Pappagallo (45’pt Russo), Dentamaro, Campanella, Stele, Venturini, Diomande (20’st Quiroga), Zaldua, Stefanini, Bonanno (13’st D’Onofrio). A disposizione: Migliaccio, Quitadamo, Mbaye, Frisario, Losapio. Allenatore: Scaringella.

ATLETICO VIESTE: Maine, Lucatelli, Vogliaro, Ricucci (47’st Tantimonaco), Sicuro, Caruso, Albano (44’st Olivieri), Conticchio, De Vita (29’st Tusiano), Colella, Vapore (8’st Gramazio). A disposizione: Wajnsztejn, Vesia, de Matteis, Di Mauro, Sementino. Allenatore: Sollitto



RETI - 31' Colella

NOTE . Arbitro: Schifone di Taranto. Ammoniti Zaldua, Russo (Tr); Maine (Vi)