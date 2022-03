Atletico Vieste "corsaro" a San Severo

Risorge l'Atletico Vieste di mister Francesco Sollitto che si aggiudica il derby contro il San Severo battendolo al "Ricciardelli" per 3-1. Una vittoria importante in chiave salvezza per i garganici che scacciano le nubi di una crisi di risultati addensatesi nelle ultime settimane. Per i giallogranata di mister Francesco Bonetti, invece, una cocente delusione che nulla cambia, però, in classifica con una salvezza ampiamente acquisita. Anche se il rammarico per una stagione che poteva regalare più soddisfazioni c'è, specie in virtù del fatto che l'organico, a mercato di riparazione chiuso, è sembrato più indebolito che rafforzato.

Tornando al match odierno il Vieste passa al sedicesimo con De Vita ma Lamatrice riesce a pareggiare i conti per i padroni di casa al 22'. Nel secondo tempo i viestani portano a casa il risultato prima con Sernia al sesto e infine con Sementino al novantesimo.