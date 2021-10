Atletico Vieste battuto a Mola all'ultimo minuto su rigore

Il Città di Mola si aggiudica i tre punti contro l'Atletico Vieste tra le mura amiche. E lo fa con un calcio di rigore contestato dai viestani e realizzato dal difensore Oronzo Bonasia a tempo scaduto. I baresi, però, hanno dalla loro una seconda frazione totalmente dominata, con un paio di traverse colpite sempre nell’arco dei secondi 45’ di gioco. Una vittoria pesantissima che consente ai biancoblu di mantenere solide le posizioni alte della classifica e di continuare a lottare per il salto di categoria.

In casa viestana resta l'amaro in bocca anche alla luce della sconfitta rimediata in Coppa Italia di Eccellenza, giovedì scorso, a San Severo per 4-0. Tuttavia un motivo per sorridere tra i garganici c'è da stasera. Ufficiale il ritorno del bomber viestano Matteo De Vita, in questo avvio di stagione al Peschici in Prima Categoria. Classe 1994, De Vita ha esordito proprio con la casacca dell'Atletico Vieste nella stagione 2011/2012 in Eccellenza siglando la sua prima rete sul campo del Corato. In carriera ha vestito anche le casacche di Bisaccese, Bovillense e Castelfidardo (quest'ultima in Serie D, ndr).