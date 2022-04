Exploit Torremaggiore, quattro punti contro capolista e terza

L'Atletico Torremaggiore che non ti aspetti. Dopo la sconfitta casalinga subita contro il fanalino di coda della Promozione molisana, il Donkeys Agnone, sembrava il de profundis per i rossoblu di mister Luigi Acquafresca. Che invece hanno reagito alla grande cogliendo due risultati importantissimi, praticamente impossibili da centrare, nelle ultime due uscite: dapprima un pareggio per 1-1 sul terreno della capolista Campomarino, poi la vittoria con il più classico dei risultati al "San Sabino" contro la Virtus Gioiese, terza forza del torneo. Quattro punti che portano i torremaggioresi a quota 17, sempre penultimi, con una lunghezza in più sugli agnonesi, uno in meno della terzultima Maronea. A tre giornate dalla fine, il Torremaggiore ha il dovere di provarle tutte per piazzarsi al meglio in zona play-out e giocarsi le proprie possibilità di permanenza in Promozione all'esito di una stagione sicuramente travagliata ma che può concludersi nel migliore dei modi.