Atletico Torremaggiore: la Promozione persa sul campo può arrivare col ripescaggio

Il ritorno in Promozione (molisana) dopo appena un anno di purgatorio in Prima Categoria è sfumato clamorosamente domenica 18 giugno al San Sabino contro lo Chaminade nella finalissima play-off. Al secondo tempo supplementare la formazione ospite metteva a segno la rete decisiva e i torremaggioresi fallivano un calcio di rigore.

Ma non tutto è perduto perché il club sta per presentare domanda di ripescaggio e le possibilità di accedere alla prossima edizione della Promozione molisana sono buone. "L'unico problema sarà quello del campo sportivo - spiega mister Luigi Acquafresca - poiché con l'imminente inizio dei lavori di ristrutturazione del San Sabino e la posa del sintetico, giocheremmo sicuramente le nostre gare casalinghe a San Paolo di Civitate, sede in cui svolgeremmo anche le nostre sedute di allenamento. Inoltre, in Promozione, è obbligatoria l'Under 18 e anche sotto questo aspetto dovremo organizzarci. Siamo comunque fiduciosi che la federazione molisana ci verrà incontro. Quel che è certo, è che anche se dovessimo rimanere in Prima Categoria, punteremo a vincere il campionato".