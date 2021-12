Il Torremaggiore pareggia a reti bianche in casa

Il girone di andata dell'Atletico Torremaggiore si chiude con un risultato "a occhiali" tra le mura amiche contro il Petacciato. E si conclude all'ultimo posto senza mai aver vinto, con 6 pareggi, 9 sconfitte, 15 gol fatti e 36 subiti. "Oggi abbiamo giocato una buona partita. Potevamo vincere per numero di occasioni create, alcune delle quali non si sono tramutate in reti a nostro favore per la bravura del portiere avversario. Una bella prestazione sotto il piano del gioco e della fluidità di manovra", commenta a fine gara mister Luigi Acquafresca. Intanto si segnala il ritorno in attacco dell'ex capitano Luca Angeloro. La società torremaggiorese resta vigile sul mercato per colmare le lacune della squadra e cercare di centrare l'obiettivo salvezza nel girone di ritorno.