Atletico Torremaggiore battuto in casa dall'Isernia

Il Torremaggiore perde in casa 2-1 contro l'Isernia e si vede ridurre il distacco sull'ultima in classifica, il Donkeys Agnone, che pareggia in casa e tocca quota nove punti. Solo uno in meno dell'Atletico di mister Luigi Acquafresca. "Abbiamo creato più di una decina di palle gol - commenta l'allenatore rossoblu - ma non riusciamo a finalizzare come dovremmo. Eppure siamo passati in vantaggio subito con Pettolino". L'Aesernia Fraterna pareggia con Petruccelli sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla traiettoria beffarda che si insacca all'incrocio dei pali. Nella ripresa è Potena, in contropiede, a regalare i tre punti ai molisani. "Non rimprovero nulla alla mia squadra sul piano dell'impegno - aggiunge Acquafresca - Continueremo a lottare per centrare a tutti i costi l'obiettivo salvezza che comunque resta alla nostra portata".