Il Torremaggiore impatta a reti bianche in casa

Termina a reti bianche la sfida tra Atletico Torremaggiore e Baranello al "San Sabino". E con questo pareggio i rossoblu di mister Luigi Acquafresca proseguono nel record di più partite impattate di tutto il torneo di Promozione molisana: ben nove fino ad oggi. "Continuiamo a trascinarci il nostro grande problema di non riuscire a finalizzare ciò che produciamo in termini di occasioni - commenta l'allenatore torremaggiorese - Sicuramente abbiamo smesso di avere problemi in difesa. Abbiamo giocato un'ottima partita con zero rischi. Tre palle gol nitide nel primo tempo per noi che non siamo riusciti a sfruttare. Così come non abbiamo saputo approfittare della superiorità numerica per via dell'espulsione di un avversario e di qualche altra buona occasione che pure abbiamo avuto nella ripresa. Ormai giochiamo bene, anche meglio degli avversari. Ma non siamo prolifici".