Il Lucera perde 3-0 ad Alberobello

Cade la formazione biancoceleste di mister Fabrizio Di Flumeri sul sintetico di Alberobello. Termina 3-0 per l'Arboris Belli, terza forza del torneo, che va a segno con una tripletta di Salvi. Per il Lucera una traversa e un palo di Di Falco le occasioni più nitide. Prossimo appuntamento domenica prossima al "Comunale" contro l'Atletico Acquaviva che dista un sol punto dai lucerini, fermi a metà classifica a 29 punti, molti di meno di quelli che servirebbero per inserirsi nel gruppone di testa ma sicuramente abbondanti per navigare tranquillamente senza doversi guardare le spalle.