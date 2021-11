Foggia Incedit sconfitto di misura ad Alberobello. Ma la vetta non è distante

Il Foggia Incedit perde di misura contro l'Arboris Belli in trasferta. Pur passando in vantaggio nel primo tempo con capitan Montemorra, i "canarini" di mister Enrico La Salandra si fanno agguantare prima e superare poi da Agostino e Salvi. Una sconfitta che però non fa perdere il contatto con la vetta. I foggiani, infatti, sono terzi a 25 punti assieme al Bitritto Norba. Alberobello e Nuova Spinazzola hanno un sol punto in più e sono appaiate al secondo posto. Polimnia capolista a 27 punti. Ovvio credere che i rossoblu abbiano ancora tutte le possibilità di centrare l'obiettivo fissato a inizio stagione: quello del salto di categoria