Apricena in caduta libera: terza sconfitta di fila e ultimo posto in classifica

Sporting Apricena in caduta libera. Terza sconfitta di fila in altrettante gare di campionato per i blugranata di Ciro Mennella. Il Bitritto Norba ha vinto per due reti a zero grazie a una doppietta messa a segno da Leonardo Terrone al 19' del secondo tempo su rigore e al 25', sempre della ripresa, su azione. Gli apricenesi sono mestamente ultimi in classifica a zero punti assieme al Fesca Bari sconfitto in casa propria dal Lucera. La squadra della città del marmo è peraltro l'unica del girone A di Promozione Puglia a non aver messo a segno nessun gol mentre cinque sono finora quelle subite. Evidente che servirebbe rinforzare la squadra a disposizione del mister.