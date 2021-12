Il nuovo corso dell'Apricena inizia con un pareggio

In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato Ciro Mennella, lo Sporting Apricena, guidato quest'oggi da Emanuele De Pasquale, allenatore della juniores, ha pareggiato in casa con il Don Uva Bisceglie. All'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da De Bellis al sesto della ripresa, ha risposto per gli ospiti Preziosa al 22'. Il nuovo corso apricenese, oltre che dal cambio in panchina, è testimoniato dai movimenti di mercato volti a rafforzare una squadra che, in tutta evidenza, non era in grado di competere con gli avversari fino ad alcune settimane fa. Due i volti nuovi ufficializzati finora. Si tratta dell'esperto centrocampista Giuseppe Grieco, classe 1987, proveniente dallo Stornarella e del portiere Osvaldo Gaeta, classe 2001, arrivato dal San Marco.