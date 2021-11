L'Apricena perde in casa contro il Capurso ma è in ripresa

L'Apricena perde di misura al "Madrepietra" contro il Capurso ma prosegue a piccoli passi verso la ripresa. Per la terza domenica di fila i blugranata di mister Ciro Mennella la buttano dentro. E hanno rischiato anche di pareggiarla nel finale. Ma il rigore calciato da Di Maso è andato a sbattere sulla traversa. Peccato per lo Sporting che comunque raccoglie il suo secondo punto in campionato nelle ultime tre partite grazie anche a qualche volto nuovo arrivato a rinforzare un organico che, evidentemente, non era all'altezza della situazione. Tra questi il difensore Faustino Bollesina, arrivato in settimana dal San Severo. Gli ospiti hanno colpito un palo al decimo con Magistro ma sono stati gli apricenesi a passare in vantaggio con Di Maso al 18'. Al 35' pareggia De Giglio. Nella ripresa è Cucco a portare in vantaggio i baresi che conquistano, così, i tre punti.