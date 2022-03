Sconfitta casalinga per l'Apricena

Rovescio casalingo per lo Sporting Apricena che perde 3-1 contro l'Atletico Acquaviva. Eppure sono gli apricenesi a portarsi in vantaggio con Barone e a fallire un calcio di rigore parato da Cucumazzo. Ci pensa poi Cannone a pareggiare i conti. Poi Genchi e Pesce su calcio di rigore regalano la vittoria ai baresi. In classifica l'Apricena resta penultimo a 17 punti con la Rutiglianese a tre giornate dalla fine. Ampiamente spacciata la Fesca Bari mentre Football Acquaviva e Football Capurso sono rispettivamente a 19 e 21 punti. Quindi facilmente raggiungibili per evitare lo spareggio salvezza ai play-out.