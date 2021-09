Seconda sconfitta di fila per l'Apricena. A Bisceglie vince il Don Uva

Sporting Apricena battuto di misura dal Don Uva a Bisceglie. La prima vera occasione del match è di marca apricenese: cross in area e deviazione della difesa di casa, ma Troilo ci mette una toppa deviando d’istinto. Al quindicesimo è il Don Uva con Pasculli a sfiorare la rete colpendo il palo direttamente da calcio d’angolo. Dieci minuti dopo rispondono i blugranata prima con una punizione velenosa di Montingelli, poi con Fatone da posizione favorevole. In entrambi i casi Troilo salva il risultato. È Conte al 34’ a realizzare il gol-partita per il Don Uva. Servito da Pasculli, l’attaccante biancogiallo si produce in un dribbling ubriacante ai danni di un difensore apricenese e piazza alla destra di D’Elia il pallone dell’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo il Don Uva continua a rendersi pericoloso al 37’ con Pasculli che calcia dal limite dell’area ma l’estremo difensore dello Sporting para.

Nella ripresa l’Apricena tenta di rincorrere il pareggio ma il Don Uva mostra solidità e Gadaleta sfiora il raddoppio: ruba palla e, in azione solitaria calcia, ma D’Elia respinge. Ultima occasione degna di nota la conclusione di Torchetti che, imbeccato da Preziosa, spreca davanti al portiere “blaugrana”.

Don Uva: R.Troilo, Valente, Zagaria, De Cillis, Carbone, D.Troilo (D’Addato dal 18’ st), Addario, (Preziosa dal 33’ st), Porcelli, Gadaleta (Uva dal 24’ st), Pasculli (Torchetti dal 40’ st), Conte. A disposizione: Sibio, Angarano, Pietrantuono, Logoluso, Barbagallo. Allenatore: Capurso

Sporting Apricena: D’Elia, P.Cagnetta, Tenace, Simone, Montemitro, Saccone (Barone dal 29’ st), Villani, A.Cagnetta, (Soccio dal 19’ st), Montingelli, Fatone, Di Maso. A disposizione: Consalvo, Scamazzo, Cappello, Capurso. All. Mennella.

Marcatore: Conte al 34’ del primo tempo.

Arbitro: Matera di Barletta. Assistenti: Pedico di Barletta e D’Aniello di Molfetta.