Ancora un nuovo arrivo per il San Severo

Nuovo colpo di mercato per il San Severo che si assicura il centrocampista classe 2003 Nicola Salvemini, proveniente dal Manfredonia. Con i sipontini, nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese, ha collezionato undici presenze e una rete. Nato a Manfredonia, ha indossato due stagioni fa la casacca dell’Audace Cerignola in Serie D scendendo in campo tre volte. Cresciuto nel settore giovanile della Spal, vanta anche tredici presenze e quattro reti nella Nazionale italiana Under 17.