Lecco in B anche per il Consiglio di Stato, Lofoco: "Sentenza unica che stravolge il sistema di giustizia amministrativa"

"In 34 anni di professione non mi è mai successa una cosa simile". Non usa giri di parole l'avvocato Fabrizio Lofoco, uno dei due legali che ha difeso il Foggia nel ricorso al Consiglio di Stato che nella giornata di oggi ha rigettato le istanze di Perugia e Foggia, confermando quanto già deciso dal Tar del Lazio lo scorso 2 agosto che accolse il ricorso del Lecco riammettendo il club lombardo in serie B. Neppure il Consiglio di Stato ha ritenuto che le eccezioni mosse dai club ricorrenti, in particolar modo quello sulla perentorietà dei termini non rispettata dal Lecco nella presentazione della documentazione propedeutica all'iscrizione al campionato.

"Un caso rarissimo, in cui un termine dichiarato perentorio non lo è totalmente. Un termine perentorio è ineludibile, ma questa sentenza dice che è superabile. Secondo noi stravolge il sistema di giustizia amministrativa, stravolge un principio cardinale. I termini sono due, ordinatorio e perentorio. Il primo è una indicazione, il secondo è assai diverso", ha dichiarato Lofoco. Per il legale, tuttavia, la partita potrebbe non essere ancora chiusa del tutto: "Vedremo se avremo ancora un margine per dire la nostra".