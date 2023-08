Amichevole Foggia-Lucera, ecco dove vederla in diretta

L'amichevole tra Foggia e Lucera, in programma al campo Figc alle 17, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Lucera Calcio. Alle 21:30, invece, TeleFoggia trasmetterà la differita. Ulteriori possibilità, dunque, per i tifosi rossoneri, che comunque potranno accedere liberamente al campo, di poter vedere dal vivo la squadra di mister Cudini, purtroppo ancora largamente incompleta e con la prima di campionato ormai dietro l'angolo. Tra le fila del Lucera, mister Palmieri potrà contare su quasi tutti gli effettivi. Out il solo Gabriele Ventura in difesa. Per il centrocampista Di Canio, invece, si prospetta il trasferimento ad altra società, mentre l'attaccante Checchia non fa più parte del gruppo lucerino. Aggregato dall'Under 19 il classe 2006 Guascito così come, tra in convocati, c'è il classe 2004 Anzano, ex Cavese e Vastogirardi, attualmente in prova.