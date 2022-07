Altro ritorno altro colpo di mercato per il San Severo

Ancora un ritorno per il San Severo di mister Rufini che da Bisceglie si porta il centrocampista Angelo Rubino, classe 1996, 32 presenze nella passata stagione in Serie D con i nerazzurrostellati. L'esterno destro ha anche giocato nel Manfredonia agli ordini del neo tecnico giallogranata due stagioni fa. Con i sanseveresi ha invece giocato nelle stagioni 2018/2019, nella seconda parte della stagione quando arrivò dal Brindisi (anche con i brindisini allenato da Rufini) e nella stagione successiva. In carriera ha inoltre vestito le casacche di Atletico Vieste, Civitanovese e Barletta. Un rinforzo di categoria, dunque, avendo sempre giocato tra Eccellenza e Serie D.