Altri due volti nuovi per il Lucera

Ancora due ufficialità in casa Lucera e, ovviamente, non poteva che trattarsi di under, in linea con i programmi societari di valorizzare i giovani attraverso la guida di mister Costanzo Palmieri. Dal Cerignola arriva il difensore Vincenzo De Laurentis, classe 2003, mentre dal Real Guglionesi arriva l'attaccante Stefano De Cotiis, anche lui classe 2003, ma con già alcune esperienze alle spalle. Nell'ultima stagione ha militato in Eccellenza pugliese nel San Severo, che lo aveva prelevato dal Termoli, con cui ha giocato sette partite e segnato due gol prima di trasferirsi nella compagine molisana con cui, sempre in Eccellenza, ha messo a segno una rete in nove apparizioni.